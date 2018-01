Fatia de mercado do Google em busca chega a 63% nos EUA

O Google ampliou sua liderança como ferramenta de pesquisa na Internet, nos Estados Unidos, para 63 por cento do mercado em agosto. A variação representa o maior ganho mensal em cinco meses, informou um relatório. O Yahoo, segundo maior buscador dos Estados Unidos, viu sua participação no mercado em agosto cair 0,9 por cento em relação a julho, para 19,6 por cento, enquanto a Microsoft, a terceira do setor, teve queda de 0,6 por cento, para 8,3 por cento, de acordo com a comScore. O buscador Ask.com, da IAC InterActiveCorp, cresceu 0,3 por cento, mantendo o quarto lugar, enquanto a AOL, da Time Warner, teve alta de 0,1 por cento, para 4,3 por cento, de acordo com dados publicados pela empresa de pesquisa de mercado. O crescimento de participação do Google nas pesquisas online e, por extensão, seu papel ainda maior nos mercados relacionados à propaganda na Web, fizeram com que rivais e alguns grupos comerciais da indústria reclamassem a órgãos regulatórios nos Estados Unidos e na Europa. A comScore estima que o número de pesquisas realizadas por usuários nos Estados Unidos usando as cinco principais ferramentas de busca da rede ficou praticamente inalterado em 11,75 bilhões de buscas, em comparação com julho. Os dados excluem pesquisas em mapas, informações em diretórios locais ou vídeos gerados por usuários, informou.