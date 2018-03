Faturamento com cartão de crédito cresce 15% para R$534 bi em 2013, diz BC

De acordo com o BC, o faturamento no mercado de cartão de crédito subiu 14,7 por cento, para 534 bilhões de reais, superando pela primeira vez a marca de meio trilhão de reais na série histórica iniciada em 2007. Com débito, o faturamento somou 293 bilhões de reais, alta de 23,4 por cento, na comparação com 2012.

O maior faturamento deve-se ao número mais elevado de operações com crédito. No ano passado, foram 5 bilhões de transações, aumento de 12,2 por cento frente ao ano anterior. Já as transações com cartão de débito no ano passado cresceram 18,9 por cento, para 4,9 bilhões de operações.

Simultaneamente ao avanço das transações com cartões de crédito e débito verificou-se queda nos cheques. A autoridade monetária disse que a utilização desse meio de pagamento recuou 9,3 por cento frente a 2012.

Já as quantidades de operações de débito direto e de transferência de crédito aumentaram 16,7 por cento e 6,4 por cento, respectivamente.

Conforme os dados estatísticos apresentados pelo BC, o número de transações bancárias efetuadas por meio das dependências das instituições financeiras --agências e postos de atendimento-- tiveram em 2013 redução de 1,7 por cento no ano em comparação ao ano anterior.

O BC levantou ainda dados sobre o uso dos canais de atendimento das instituições financeiras, informando que em 2013 predominou o atendimento pela internet, que respondeu por 39,5 por cento dos atendimentos feitos, com um aumento de 23,1 por cento em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Luciana Otoni)