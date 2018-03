Faturamento de leilões na Emapa deve crescer 15%

Começou na segunda-feira, e segue até 2 de março, no Parque Fernando Cruz Pimentel, a 43ª edição da Exposição Agropecuária Municipal, Industrial e Comercial de Avaré (Emapa), que reúne cerca de 3 mil animais, entre bovinos das raças nelore, angus, brahman, guzerá, santa gertrudis e simental, além de cavalos mangas-largas. Este ano, a organização da feira prevê crescimento de 15% no faturamento dos nove remates programados, em razão do ''''aumento do nível de exigência dos realizadores dos leilões com relação à qualidade dos lotes comercializados'''', diz um dos organizadores, Heitor Pinheiro Machado. Na edição de 2007, em 10 leilões, foram vendidos 340 animais e o volume de negócios foi de R$ 8,2 milhões. Um dos destaques da feira será o Festival da Raça Brahman BrBr, dia 1º de março, promovido pelo criador Dalton Pastore. O festival terá três leilões, palestras e uma demonstração de fertilização in vitro (FIV), na sede da fazenda, em Arandu (SP). Para a raça angus, a novidade é a classificação ''''A'''' da Emapa, para a pontuação no Ranking Oficial de Expositores e Criadores da Associação Brasileira de Angus (ABA). Nesta edição, nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, haverá, ainda, julgamentos de cavalos mangas-largas, que participarão de provas de andamento e morfologia. Ao todo, nas pistas, serão 100 animais. INFORMAÇÕES: Emapa, tel. (0--14) 3732-1608