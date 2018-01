Faturamento do comércio online no Brasil cresce 49% no 1º tri

O comércio pela internet no Brasil deu mais um salto de crescimento no primeiro trimestre do ano contra o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2008, o faturamento foi de cerca de 1,84 bilhão de reais, um aumento de 49% sobre os 1,23 bilhão um ano antes, segundo dados apresentados pela e-bit, empresa que monitora o desenvolvimento do setor. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, a e-bit aponta que, apesar do varejo considerar o início do ano como um período fraco, quando as pessoas tendem a ter dívidas a pagar, os números mostram que 2008 deve ser mais um ano de crescimento promissor para esse segmento no país. "Os números impressionam. O início do ano é, geralmente, uma época pouco produtiva para o varejo... Mas as fortes promoções no começo deste ano, somados à diminuição dos juros e a facilidade de parcelamento no cartão de crédito parecem fazer sucesso junto aos adeptos das lojas virtuais", explicou o diretor-geral da e-bit, Pedro Guasti, no comunicado. De acordo com o estudo, além do faturamento, o valor médio gasto pelo consumidor na Internet também subiu sobre o primeiro trimestre de 2007. Passou de 295 reais para 319 reais, um aumento de aproximadamente 8 pontos porcentuais. Assim como nos três primeiros meses do ano anterior, a categoria de produtos mais vendidos foi 'Livros', correspondendo a 21% do comércio. Em segundo lugar vem o setor de 'Informática', com 12%, seguido pela categoria 'Saúde e Beleza', com 9%, segundo levantamento apresentado pela e-bit. Segundo a empresa, a expectativa do setor é de que o comércio eletrônico movimente cerca de 3,8 bilhões de reais no primeiro semestre de 2008, 45% acima dos 2,6 bilhões de reais movimentados no ano passado.