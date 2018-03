Favela no Rio ganha 'banho de loja' com visita do papa A favela de Varginha, que será visitada pelo papa Francisco, passa por uma verdadeira reforma. O asfalto está sendo recapeado, o campo de futebol, onde Francisco falará para os moradores, já recebeu nova iluminação, garis varrem a rua todos os dias, e o muro da escola municipal passará a ter grade. Tudo isso se restringe ao trecho de 300 metros da Rua Carlos Chagas, onde Francisco vai passar. Moradores se queixam que as obras são para o "papa ver" e não há mudanças estruturais.