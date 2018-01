Favela Paraisópolis tem acesso a telefonia IP Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade de São Paulo, será a primeira do País a contar com cabines de telefone IP (via internet) de uso público. O novo posto telefônico, com oito cabines, foi inaugurado nesta quarta-feira, 4 de abril. ?A favela de Paraisópolis foi escolhida por ser muito populosa e pelo grande número de moradores vindos de outros estados que, na maioria das vezes, não têm telefone em casa para falar com a família que mora longe?, diz Arthur Corrêa, da operadora de telefonia IP Tellfree, responsável pelo projeto em parceria com o Centro Comunitário da favela. Os moradores poderão fazer ligações locais para telefones fixos a um custo de R$ 0,13 (treze centavos) o minuto e ligações de longa distância, para qualquer lugar, a um custo de R$ 0,39 (trinta e nove centavos) o minuto (telefones fixos). ?Os moradores da favela dependem muito do orelhão, por ainda não terem telefone fixo, e o que será oferecido a eles é uma telefonia de qualidade e mais acessível. Em média, o custo das ligações chega a ser 60% mais barato em relação ao orelhão?, garante Corrêa. Inclusão Segundo Corrêa, serão oito cabines com telefones IP, em funcionamento de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos, das 8 às 13 horas. O posto de telefonia IP em Paraisópolis terá a marca "Fale Feliz", e um operador esclarecerá as dúvidas dos moradores sobre como fazer as ligações. ?O objetivo da Tellfree com essa iniciativa é levar para uma comunidade tão carente de serviços como Paraisópolis os benefícios proporcionados pelas novas tecnologias na área de telecomunicações. Trata-se de um projeto de inclusão tecnológica, porque, além de falar com amigos e parentes distantes pagando menos, as pessoas terão a oportunidade de conhecer e experimentar a telefonia IP?, comemora Corrêa.