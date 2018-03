Favelas começam a receber contas de luz no Rio A favela Santa Marta, zona sul do Rio, está com as ligações clandestinas com os dias contados - os conhecidos gatonet (todos os canais da NET, inclusive os de pay per view ) e gatovelox (internet banda larga). As concessionárias não entravam no Santa Marta, assim como na maioria das favelas cariocas, pois seus funcionários eram expulsos por traficantes. Agora, depois que a polícia ocupou o território e acabou com o tráfico, abriu caminho para que a Light e outras empresas cobrem por serviços até então ?furtados?. A conta ainda não chegou, mas promete ser alta.