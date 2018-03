Favorito à sucessão russa declara apoio à Sérvia contra Kosovo

O homem considerado o favorito para substituir Vladimir Putin na presidência da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou nesta segunda-feira que seu país continuará a apoiar a Sérvia contra a independência da província de Kosovo. Medvedev, que atualmente é o presidente da gigante petroleira Gazprom, está em Belgrado para uma reunião com o presidente sérvio Boris Tadic e o primeiro-ministro Vojislav Kostunica. Apesar da visita de Medvedev ter uma pauta principalmente econômica, a viagem também é vista como um sinal de apoio da Rússia à visão da Sérvia a respeito de Kosovo. "Partimos do pressuposto de que a Sérvia é um país unido, cuja jurisdição cobre o total de seu território, e vamos nos ater a esta opinião", disse Medvedev durante a reunião com Kostunica. "Realisticamente, a declaração de independência de Kosovo causou uma situação complicada na província e no sudeste da Europa, e a declaração vai causar mais conseqüências negativas para todas as outras regiões, em países onde questões ligadas à independência existem", acrescentou. Kostunica afirmou que a independência de Kosovo vai continuar desestabilizando a região e vai prejudicar as relações da Sérvia com os países que apoiaram a independência. "Estou convencido de que não haverá estabilização na região ou no mundo até que esta decisão seja anulada", disse o primeiro-ministro sérvio. Sem mudança Os comentários de Medvedev e o momento de sua visita a Belgrado são apontados como sinais de que a política exterior da Rússia não deve mudar com a saída de Vladimir Putin da presidência. Os últimos meses do governo de Putin têm sido vistos como um período de deterioração das relações da Rússia com o Ocidente, principalmente por causa de questões como a independência de Kosovo e os planos da Otan em antigos membros do bloco soviético, como Polônia e República Checa. Medvedev, o favorito nas eleições presidenciais de domingo na Rússia, disse nesta segunda-feira que a declaração de independência de Kosovo foi "absolutamente discrepante com a legislação internacional". Durante a visita de Medvedev, a Gazprom e a estatal sérvia Serbiagas assinaram um acordo para a construção de um gasoduto na Sérvia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.