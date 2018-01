'Favoritos' do Chef SITE | SERGIO ARNO WEB | http://www.sergioarno.com.br/ DETALHES | É o site oficial do chef Sergio Arno. Traz a história sobre seu interesse na culinária, além de links para os seus restaurantes. SITE | COOKER NET WEB | http://www.cooker.net/ DETALHES | Site italiano é um dos prediletos de Arno. Grande parte do conteúdo é feito de receitas italianas, mas também tem fórum de discussão. SITE | IN CUCINA TV WEB | http://www.incucina.tv/ DETALHES | Outro site de comida italiana que Sergio Arno costuma visitar. Traz receitas variadas e tem vídeos que ensinam a prepará-las. SITE | CYBER COOK WEB | http://cybercook.terra.com.br/ DETALHES | O único brasileiro da lista de Sergio. Tem receitas de todo tipo, vídeos, fórum e comunidades.