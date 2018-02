Faxineiro devolve US$ 50 mil esquecidos em quarto de hotel

Um faxineiro de um hotel no Paquistão foi destaque na mídia local e receberá um prêmio depois de recolher e entregar US$ 50 mil (cerca de R$ 87 mil) em dinheiro vivo deixados em um quarto por um hóspede.

Essa Khan, de 51 anos, achou encontrou o dinheiro, em notas de US$ 100, no quarto de um trabalhador japonês no Serena Hotel em Gilgit, naprovíncia de Punjab.

Khan, que ganha o equivalente a pouco mais de R$ 400 por mês, disse que nunca pensou em ficar com o dinheiro.

Ele foi convidado pelo governo estadual para receber um prêmio por sua honestidade.

"Meu dever é para com o hotel e minha educação familiar me ensina nada mais", disse.

"Os tempos são difíceis para todos, mas isso não significa que nós deveríamos começar a roubar e tomar coisas que não nos pertencem."

'Aliviado'

Khan, que tem cinco filhos, disse esperar que o incidente ajude a promover a imagem de seu país.

O governo paquistanês vem sendo alvo de várias acusações de corrupção.

"Eu quero que as pessoas ao redor do mundo saibam que há muita gente boa no Paquistão - não são todos terroristas aqui", disse.

O gerente do hotel, Rajid Uddin, disse à BBC que houve outros casos parecidos onde itens perdidos foram devolvidos, mas nunca "nessa magnitude".

Ele disse que o hóspede ficou aliviado quando o dinheiro foi encontrado.

"Ele estava naturalmente muito preocupado já que não conseguia descobrir onde havia perdido o dinheiro", disse Uddin.

Khan afirmou que recebeu um prêmio do hotel, e que o governador de Punjab, Salman Taseer, lhe deu os parabéns e o convidou para participar de uma cerimônia em Lahore. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.