Fazer um bom vídeo é mais fácil do que parece Qualquer um pode fazer um bom vídeo para o YouTube. Alguns dos usuários parceiros do portal, como a professora de crochê Elaine Tripiano, utilizam câmeras fotográficas simples para gravar seus clipes. Por isso, não fique preocupado caso o seu equipamento não for digno de um estúdio de TV. Se você estiver à procura de algumas dicas de como melhorar a qualidade de suas produções, o próprio YouTube oferece orientações em sua seção de ajuda (tinyurl.com/5lemwv). Há truques de iluminação, enquadramento e até efeitos especiais. Mas, se você quiser fazer edições nos vídeos, como manipular a ordem das cenas, precisará de softwares especializados. Há alguns bem caros na praça, mas é possível usar aqueles que já vêm instalados no sistema operacional e que dão conta do recado. A Microsoft oferece o Windows Movie Maker para usuários de Vista, enquanto a Apple tem o iMovie para donos de Macs. M.V.B e B.G.