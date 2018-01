FBI prende pelo menos 14 em investigação sobre hackers

As prisões ocorreram depois de o grupo declarar que havia invadido servidores da Apple e realizado ataques no ano passado contra os sites da MasterCard e Visa.

Os suspeitos foram detidos na Califórnia, Flórida e Nova Jersey, segundo uma outra fonte policial. Os indiciamentos não foram oficialmente divulgados, razão pela qual ambas as fontes pediram anonimato.

Antes das prisões, agentes haviam feito buscas em um imóvel do Brooklyn e cinco de Long Island (regiões de Nova York), examinando especialmente computadores e outros equipamentos de informática, segundo o FBI,

Esses equipamentos supostamente teriam sido usados por membros da organização ativista, que se inspira no WikiLeaks e em seu fundador, Julian Assange. Ninguém foi preso em Nova York.

Funcionários do FBI na Califórnia e na Flórida confirmaram que havia buscas em andamento, mas não confirmaram nenhuma prisão. Em Nova Jersey, um porta-voz da agência informou que uma pessoa havia sido presa, mas não esclareceu quais eram as acusações.

O Anonymous, que as autoridades acreditam ser formado principalmente por hackers adolescentes e jovens adultos, também já divulgou vários emails particulares e outros dados obtidos em um site da polícia do Arizona.

Em junho, o grupo se associou à organização hacker Lulz Security. O LulzSec já violou sites da Sony, da CIA e da polícia britânica.

Especialistas dizem que as ações do FBI já eram esperadas, porque as ações dos hackers vinham se tornando cada vez mais ousadas.

"Não acho que ninguém deva se surpreender", disse Josh Shaul, diretor técnico da Application Security, que ajuda empresas a protegerem seus dados. "Eles brincaram com fogo e acabaram queimados."

(Reportagem de Basil Katz, em Nova York; de Pascal Fletcher, em Miami; de Dan Levine, em São Francisco; e de Diane Bartz e Jeremy Pelofsky, em Washington)