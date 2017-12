Fechamento de 'Mergulhão' congestiona trânsito no Rio No primeiro dia útil do fechamento do Mergulhão da Praça XV, importante ponto de ligação entre o centro e a zona sul do Rio, e de transformação em mão dupla da Avenida Rio Branco, uma das principais vias da cidade, causaram longos congestionamentos no centro da cidade. A Avenida Presidente Vargas, outra importante via no centro do Rio, registrou trânsito lento durante boa parte da manhã desta segunda-feira, 17.