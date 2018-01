Fechamento de pista no Santos Dumont afeta voos da Gol Em razão do fechamento da pista principal do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 24, a companhia aérea Gol teve que substituir aeronaves que atendem o aeroporto. Normalmente, operam no local aeronaves com capacidade para 183 passageiros e foram colocados aviões para 144 passageiros em alguns voos.