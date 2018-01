Fecomercio e IQPC promovem seminário sobre Second Life A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) em parceira com o Interncional Qualtity & Productivity Center (IQPC), promoverá na quinta-feira, 26 de abril, o seminário "IQPC Second Life Brasil Experience Series I". Este será o evento sobre o tema no Brasil, que quer mostrar as experiências das empresas que aderiram ao Second Life, bem como apresentar as perspectivas e oportunidades de negócio neste novo ambiente. Participarão do seminário o presidente do Conselho Superior de Tecnologia da Informação, o advogado Renato Opice Blum; o CEO da Kaizem Games (responsável pela versão brasileira do SL), Maurílio Uemura Shintati; o gerente de internet da Phillips, Tales Rocha, e o sócio-diretor de Marketing do Grupo Paris Filmes, Sandi Adamiu. O seminário também contará com palestras do diretor de criação da Tudo Eventos & Conteúdos, Cléber Paradela e do diretor de Estratégia e Inovação da Agência Ginga, que montou um ´escritório´ dentro do Second Life, Pedro Murray Priore. Inscrições podem ser feitas pelos telefones (11) 32541758 e 32541759. Serviço IQPC Second Life Brasil Experience Series I Data: 26/04/2007 Horário: 8h30 Local: Federação do Comércio do Estado de São Paulo - rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 3º andar.