Federais terão mais 800 vagas de Engenharia Portaria do MEC (Ministério da Educação e Cultura), publicada nesta quarta-feira, 14, no "Diário Oficial da União", autoriza a abertura de nove cursos de engenharia em três universidades federais do país (Pernambuco, São Carlos e Campina Grande). Eles vão gerar um total de 800 vagas e são nas áreas de engenharia agronômica, de materiais, ambiental, de alimentos, mecânica, elétrica, eletrônica e civil.