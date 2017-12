Federer elimina Djokovic contundido e faz final suíça em Monte Carlo

Djokovic resistiu durante um set até a dor em seu pulso direito se tornar forte demais para o sérvio e segundo cabeça de chave suportar. Ele se entregou no primeiro match point depois de uma hora e 14 minutos de jogo.

O embate longamente aguardado fez jus às expectativas logo no início, quando Federer, que tem 17 títulos de Grand Slam, salvou dois set points.

Federer, que nunca conquistou o Masters de Monte Carlo, quebrou o saque do rival no game seguinte e levou o set com um ace. Djokovic foi se sentar segurando o pulso direito, já enfaixado.

O segundo set foi um passeio para o suíço, que produziu uma série de winners de direita e chegou a 18 vitórias contra 16 derrotas diante de Djokovic.