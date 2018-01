FEI leva robôs jogadores para a Automática 2006 Robôs do Centro Universitário da FEI (Fundação Educacional Inaciana), desenvolvidos por oito estudantes dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, também estarão na Automática 2006 - Semana de Engenharia de Controle e Automação, na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). É a 2ª Competição de Futebol de Robôs, que será realizada dia 29 de maio. No ano passado, alunos da FEI conquistaram o 3º lugar na Competição Estudantil Latino-Americana de Robótica. Além da FEI, disputam a Automática 2006 as equipes do Instituto Mauá de Tecnologia e da Unesp (Bauru). Sem qualquer participação humana, além da torcida, os pequenos robôs são comandados por um software que roda em tempo real num computador. Com três jogadores, incluindo goleiro, cada time é constituído por robôs em formato de cubos controlados via radiofreqüência com recursos de inteligência artificial. As partidas acontecem num campo de 150 X 130 cm, com uma câmera instalada no alto do centro do tablado, responsável pela emissão de informações sobre a posição dos jogadores para o computador, que manipula cada jogador segundo uma programação inteligente. A partida com robôs autônomos envolve aspectos complexos da ciência robótica e atua como laboratório de ensino e pesquisa, com vasta aplicação prática, como na automação industrial, em locais de difícil acesso, situações perigosas e na exploração espacial. "Além de demonstrar projetos de robótica e inteligência artificial, o campeonato proporciona o encontro entre universidades para que os estudantes compartilhem conhecimento", afirma o engenheiro Flávio Tonidandel, coordenador do Departamento de Ciência da Computação e responsável pelos projetos de robôs.