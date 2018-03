Feicana/Feibio começa dia 26, em Araçatuba

Vão entrar em funcionamento este ano, na região de Araçatuba (SP), seis novas usinas sucroalcooleiras. Conforme a União dos Produtores de Bioenergia (Udop), cada uma das novas plantas deve gerar de 200 a 300 empregos, só na área industrial. É neste cenário que começa na terça-feira, dia 26, a edição 2008 da Feira de Negócios do Setor de Energia (Feicana/Feibio), promovida pela Safra Eventos. O evento prossegue até dia 28. A expectativa dos organizadores é receber 25 mil pessoas e movimentar R$ 1,5 bilhão em negócios. Além dos três dias de evento, este ano a feira terá uma palestra a mais, o simpósio Datagro/Udop, no dia 25, a partir das 13 horas, que abordará os temas licenciamento ambiental, alcooldutos e Petrobrás e os biocombustíveis. Os outros seminários estão programados para o período da manhã. Na terça-feira, as palestras serão sobre novos motivadores para expansão da demanda de etanol, zoneamento do setor sucroalcooleiro e contribuição para o desenvolvimento. Na quarta-feira ocorre o workshop Brasil-China, com palestras sobre cooperação técnica e comercial no segmento de álcool combustível e flexibilização no consumo e utilização do biocombustível na China e no Brasil. E, na quinta-feira, o workshop trabalho socioambiental encerra a programação de seminários. A partir das 14 até as 21 horas, ocorre a exposição de máquinas, equipamentos e serviços. Este ano, serão 300 expositores. A Embrapa também participa do evento, com a vitrine de tecnologias, onde serão mostrados mais de 80 variedades de plantas que produzem biomassa para a indústria de biocombustíveis. INFORMAÇÕES: Tel. (0--18) 3624-9655 ou www.feicana.com.br