Feijão com arroz e bife (D.O.M.)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - "Que é isso? Degustação de feijões?", resmungou o Demian - que não estava de bom humor - ao ver os dois tipos de feijão (carioca e preto) à mesa. Mas era mais que isso: os escalopinhos quase se perdiam em meio a tantos (e tão caprichados) acompanhamentos. Além das duas panelinhas de feijão, veio couve com bacon, uma farofinha delícia, ótimas bananas fritas, arroz soltinho, batatas em cubinhos... a salvação de gente que, como eu, fica desesperada quando é forçada a escolher uma quantidade X de acompanhamentos entre as opções de um PF. "Está faltando tempero na carne, nos feijões e na couve, parece comida de hotel", o Demian continuava reclamando. E eu defendendo o PF do Alex: com tantos ingredientes, a chance de um estar salgado demais, outro fora do ponto, aumenta exponencialmente. E estava tudo muito correto. "Cadê a imperfeição caseira? Está tudo perfeito demais" - o Demian queria continuar pondo defeito. Mas o "perfeito demais" foi a deixa que eu precisava para encerrar a discussão. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - A idéia é ótima, o preço é bom para o padrão do restaurante e o conjunto dá água na boca. Três pequenos bifes que poderiam ser bem menos passados, acompanham a banana à milanesa sequinha, arroz e feijão em duas opções, batata crocante em cubos e uma excelente farofa com perfume de bacon. Só não leva o voto porque o picadinho é ainda melhor. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Um bom bife, umas ótimas batatas fritas em quadradinhos, bem quentes, e uns grandiosos feijões, condimentados na medida certa, como somente se come em casa. Acompanha também uma farofa realmente festiva. Belo prato trivial, que mostra que um grande chef como Alex Atala sabe também cozinhar pratos muito simples. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Alex Atala mostra que, além de ser o mais importante chef do País, é capaz de realizar o basicão brasileiro. Um privilégio comer isto, como seria o de um pá amb tomaquet feito por Ferran Adrià ou um pil-pil de Martin Berasategui. Mais que uma exibição de virtuosismo, a carne é ótima, a banana empanada, linda e a farofa, perfeita. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Taí, feijão, arroz e bife, e daí? E daí que a banana empanada é tão delicada que é a primeira coisa que faz você esquecer que está em um restaurante de alta gastronomia e pedir se eles não querem por gentileza te trazer mais uma antes que a acabe a do prato. E o bife? Pois é, o bife tem ponto, o bife, isto é, os bifes (são dois) têm ponto, e ponto certo! São escalopes baixos o suficiente para chamar de bife, mas nem tanto, pois há uma transição nítida de cores, sumos e sabores entre a interior e o exterior. Dois feijões para você escolher e etc. Um desejo: será que um dia não poderia vir também com um ovinho bem simplesinho? Mas nem tudo é: oh! Acho que pode sair alguma coisa a mais da couve que acompanha o prato. Para mim, criou a categoria do PFBF, Prato Feito Bem Feito. Não precisa mais nada, mesmo assim aquela micro maria-mole que acompanha o cafezinho é a primeira dos little treats que gostaria que fossem tamanho família. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - O arroz com feijão e bife do Dom valem pelo lugar, mas não pelo prato, feito certamente melhor por quem praticou este tipo de comida a vida toda - algumas mães e avós. Para comer trivial eu não iria ao Dom (lá tem coisa muito melhor). Além do mais, eu gosto de carboidratos, mas o prato tem muitos acompanhamentos amiláceos, que o desequilibra. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Na verdade, não achei nada de mais nesse arroz com feijão e bife de Alex Atala. Estava gostoso, claro, mas eu tinha imaginado algo comum e do outro mundo ao mesmo tempo, como o feijão da minha avó, bem temperadinho, caseiro, reconfortante. Na verdade, dois itens do prato estavam notáveis, a batatinhas fritas com farofa e a banana frita, sequinha e acomodada por baixo dos (três!?) bifes. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Como é bom um bom feijão com arroz! Mas tão difícil de acontecer... o arroz que não quebra, o feijão com gosto de feijão, o bife mal passado com sabor de carne, aquela coisa boa que deveríamos comer todo dia. Precisava do Alex Atala para lembrar disso? Rosa- Acompanhamentos deliciosos. A couve é especialmente bem feita. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Nem todos os pedaços de bife, arquitetonicamente dispostos, estavam úmidos como se deve _ um deles passou longe do ponto, chegando desidratado. A oferta dos dois tipos de feijão, no entanto, calaram fundo pelo sabor que encontrei nas simpáticas panelinhas. De tão trivial, o feijão costuma enlouquecer cozinheiras domésticas, que se lançam em alquimias de temperos que, na certeza de realçar seu sabor, apenas conseguem ocultar o gosto verdadeiro do feijão. No D.O.M., pasmem, o feijão tem gosto de feijão. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - O bom produto, tratado com equilíbrio de sabores e sabedoria nas combinações. Haute cuisine? Não, apenas a gastronomia aplicada a um prato trivial. Este arroz com feijão tem grãos no ponto e os temperos certos do mais clássico prato cotidiano do país, além da companhia dos melhores bife, banana, farofa, couve e batata frita que você pode provar. Bom para o dia-a-dia e, cá entre nós, não cairia mal nem no fim de semana.