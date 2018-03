Feinco vai expor mais de 4 mil caprinos e ovinos

Já está tudo pronto para a 5ª edição da Feira Internacional de Ovinos e Caprinos (Feinco), que será realizada entre os dias 11 e 15 de março, com promoção do Agrocentro, no Centro de Exposições Imigrantes, na capital paulista. Com a participação de cerca de 20 raças de caprinos e ovinos, mais de 4 mil animais de elite provenientes de todo o País e 200 expositores integrantes dos diversos elos da cadeia produtiva, a edição de 2008 pretende superar a do ano passado. A expectativa, segundo os organizadores, é a de que o público atinja 25 mil pessoas, do Brasil e do exterior. LEILÕES Além de duas exposições nacionais - ambas de ovinos, uma da raça dorper e outra da raça boer - e o 2º Campeonato das Américas da Raça Santa Inês, já são 13 os leilões confirmados, onde o criador poderá adquirir genética de ponta, segundo os organizadores. Outra forma de adquirir os animais durante o evento será por intermédio da negociação direta. Outro evento de destaque durante a mostra será o 3º Congresso Internacional Feinco, que este ano será realizado durante três dias e dividido em duas programações específicas, uma sobre mercado e gestão e outra para aspectos técnicos. Outros destaques serão a Cozinha Interativa Feinco/Savana 2008, o Lounge Bahia, para homenagear o Estado, detentor do maior rebanho da raça ovina santa inês, além do Ciclo de Negócios do Sebrae e a exposição de 200 trabalhos científicos realizados por grandes universidades brasileiras, como a USP.