Feira da agricultura familiar começa dia 2, em Agudos (SP) A cidade de Agudos, no interior paulista, recebe este ano, novamente, a Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural (Agrifam). Promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo (Fetaesp), a quinta edição da feira será realizada de 2 a 5 de agosto. A abertura deve contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, que participará especialmente de encontro para discutir as linhas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. No ano passado, a feira teve 160 expositores, recebeu cerca de 35 mil visitantes, movimentou diretamente nos estandes em torno de R$ 3,5 milhões em negócios e gerou mais de R$ 14,5 milhões em propostas de financiamentos nos bancos presentes na feira. Para esta edição, a expectativa é receber mais de 45 mil pessoas e aumentar o volume de negócios durante o evento. Um dos atrativos da feira é a forma como os expositores são distribuídos, separados por segmentos - antes, dentro e depois da porteira. Empresas de máquinas, implementos, insumos e serviços estarão reunidas no setor ''''antes da porteira''''. O segmento ''''dentro da porteira'''' é representado por uma propriedade familiar modelo, composta de várias estações, cada uma apresentando uma atividade ou conjunto de atividades que incorporam tecnologias adotadas pelas escolas de agronomia da Unesp de Botucatu e Jaboticabal. Já o segmento ''''depois da porteira'''' reúne empresas voltadas ao armazenamento, processamento, embalagem e distribuição da produção familiar. A participação da agricultura familiar na produção de biodiesel também terá espaço. A idéia é mostrar que, reservando uma pequena área na propriedade, pode-se produzir biodiesel a partir de girassol ou mamona e garantir mais uma fonte de renda para a família. FEAP Este ano, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) disponibilizará R$ 5 milhões para financiamentos pela Nossa Caixa. O recurso poderá ser usado para compra de máquinas e implementos, olericultura em ambiente protegido e para instalação de agroindústrias.