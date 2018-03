Feira da Madrugada deve fechar nesta quarta

De acordo com o secretário da Coordenadoria das Subprefeituras, Chico Macena (PT), o reforço policial será mantido até a volta da "normalidade de funcionamento do Pátio". Em outras ocasiões, a suspensão do comércio no local foi seguida de conflitos entre policiais e comerciantes e houve migração deles para as ruas do entorno - cerca de 10 mil trabalham na feira hoje. A ordem agora é para não rechaçar manifestações.

A reforma foi anunciada no dia 30 pela Prefeitura, seguindo uma recomendação do Ministério Público. Ela se baseia em relatório de março do Corpo de Bombeiros que apontou irregularidades, como extintores vencidos, corredores estreitos e saídas de emergência bloqueadas. Segundo Macena, o sistema elétrico será removido de hoje até terça-feira. Um pregão de emergência para contratar a empresa responsável pela parte de serralheria também deve sair até essa data.

Após a reforma, os - hoje claustrofóbicos - corredores vão crescer de 1,5 m para 2,5 m. Rotas de fuga vão para 3 m. Os boxes serão padronizados - atualmente, alguns chegam a 8 metros de largura. Isso pode fazer com que o número de pontos comerciais diminua, impossibilitando que alguns comerciantes que hoje atuam no local voltem. Segundo Macena, na realocação a Prefeitura dará prioridade àqueles que estão cadastrados ou têm liminares para trabalhar - cerca de 572 boxes ficam fora dessa conta. Na manhã de ontem, em reunião com representantes das várias associações que disputam a representação dos comerciantes no Pátio Pari, no entanto, o secretário do Trabalho e Empreendedorismo, Eliseu Gabriel, prometeu que "um cara que sabidamente está na feira, mas não está cadastrado, vai voltar".

Uma média de 25 mil pessoas de várias partes do País desembarca no Pátio Pari diariamente para comprar roupas na Feirinha da Madrugada - que começa às 2h e vai até as 16h - e no Brás. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura prepara spots em 200 rádios informando que a feira será suspensa por 60 dias. Panfletos também serão distribuídos em pedágios nas rotas para São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.