Feira da Madrugada reabre no dia 15 de outubro

A Feirinha está fechada para reformas de segurança desde o dia 10 de maio. No entanto, as obras no local começaram quase dois meses depois, no dia 8 julho, após briga judicial entre comerciantes - que pediam a manutenção das atividades durante a reforma - e Prefeitura. A previsão inicial era de que a reforma, orçada em R$ 4 milhões, levasse cerca de 60 dias. De acordo com esse primeiro prazo, a reabertura ao público deveria acontecer já neste domingo, 8.

Em nota, a administração municipal disse que a partir de segunda-feira, dia 9, os comerciantes cadastrados serão convocados para a designação dos novos boxes. Qualquer adequação ou reformas individuais nos espaços precisarão de uma liberação da Prefeitura.