Feira de Las Vegas destaca robôs para uso doméstico Robôs domésticos são uma tendência crescente no Consumer Electronics Show (CES), uma feira de tecnologia que reúne fabricantes do setor de produtos eletrônicos e é considerada a mais importante do mundo, que se realiza em Las Vegas. Os robôs particularmente sempre trouxeram fascínio. O robô Asimo, da Honda, pode ser visto na feira e também em propaganda na televisão em que o fabricante procura mostrar seu compromisso com a inovação. O líder do projeto Asimo, Stephen Keeney, disse que a Honda está empenhada em um dia vender uma máquina dessas. "Nós continuamos nossa pesquisa na esperança de que possamos um dia introduzir o Asimo em uma casa, um hospital ou talvez um dia ele estará apagando incêndios." O Asimo vem sendo desenvolvido há 20 anos e suas habilidades incluem caminhar para a frente, para trás, subir e descer escadas, e correr. Pode parecer pouco, mas há potência de computação equivalente a cinco dos mais poderosos PCs dentro de Asimo e o maior salto tecnológico está em seu domínio do ato de caminhar. "Nós começamos estudando como as pessoas andam", disse Keeney. Foram necessários dez anos para que o processo de andar fosse dominado e mais dez para refiná-lo, disse Keeney. Mas vários outros robôs já têm aplicação doméstica hoje. Um dos mais populares em todo o mundo é Roomba, vendido para mais de dois milhões de residências. Ele é usado para aspirar o pó do chão. Matt Palma, da empresa americana iRobot, disse que deseja construir robôs "que possam mudar a vida cotidiana das pessoas". Fundada em 1990 pelos especialistas em robótica do MIT Rodney Brooks, Helen Grainer e Colin Angle, a empresa também produz robôs para uso militar. Mais de 700 robôs estão no Iraque e Afeganistão para ajudar a proteger os soldados. A empresa anunciou o lançamento de uma versão do Roomba, iRobot Creature, que é totalmente programável, na esperança de inspirar uma nova geração de construtores de robôs. Na CES também há vários robôs projetados para facilitar a vida das pessoas. R2D2 Há pelo menos cinco outras companhias vendendo robôs para limpar o chão. A WowWee produz brinquedos robotizados, tais como o RoboSapien. Há ainda uma versão doméstica de um dos mais famosos robôs dos últimos tempos - R2D2, personagem do filme Guerra nas Estrelas. Ele pode tocar música de um MP3 player e também projetar vídeo. Uma empresa da Coréia do Sul representada em Las Vegas está oferecendo um robô chamado iRobi. Ele está sendo vendido como um amigo de crianças, um guarda de segurança e centro de entretenimento. A máquina tem Wi-Fi incorporado e pode apresentar noticiário, previsão do tempo, receitas culinárias e funcionar como uma máquina de karaokê. Um porta-voz da empresa disse: "Se você der uma saída, pode telefonar para iRobi para verificar se a casa está segura." Ao custo de US$ 3 mil, este é um robô caro. Mas o Asimo ainda não tem preço fixado. A Honda não revela o quanto investiu no desenvolvimento do robô, mas Keeney afirma que foi muito menos do que gasta no desenvolvimento do protótipo de um veículo. No ano passado, o Asimo aprendeu a correr e, mais importante, ganhou a habilidade de reagir a um ambiente em transformação. "Nós queremos que ele consiga lidar com crianças ou animais de estimação correndo pela casa", disse Keeney. O robô, como outras máquinas destinadas ao consumidor na feira de Las Vegas, foi projetado para parecer simpático e humano. Keeney disse que é por isso que o fizeram com cerca de 1,30 metros de altura - não é grande demais para interagir com crianças pequenas em um ambiente doméstico. "Mas é suficientemente grande para fazer coisas para você, de abrir e fechar portas a ascender e apagar as luzes e ir ao armário de medicamentos." "Nós queremos que as pessoas sintam que é algo que elas podem aceitar em suas casas." Ele acha essa uma tendência positiva para robôs. "Nós todos crescemos com filmes como Guerra nas Estrelas e O Exterminador do Futuro e temos uma percepção muito definida do que são os robôs." "Estamos tentando mudar essa percepção com Asimo. A realidade dos robôs humanóides vai ser muito diferente do que vemos na televisão", afirma. O próximo obstáculo para Asimo é uma melhor inteligência artificial. "É necessário que Asimo seja inteligente o suficiente para entender o que queremos fazer e que vão e façam isso. Ainda estamos na infância da inteligência artificial."