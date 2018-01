Feira destaca robôs para diversão e uso doméstico

Uma feira internacional de robótica em Taiwan mostra nesta semana as últimas novidades no setor, destacando robôs de avançada tecnologia que foram desenvolvidos para diversão ou para fazer serviços domésticos.

Ao todo, 296 expositores de vários países participam de demonstrações e competições na feira.

Entre as criações exibidas no evento está uma pequena carruagem puxada por um cavalo robô e um braço robótico instalado dentro de um urso de pelúcia, construído pelo Instituto de Pesquisa em Tecnologia Industrial de Taiwan.

O braço pode agarrar uma bola lançada em sua direção. O gesto pode ser simples, mas o robô precisa fazer seus cálculos e julgamentos para agarrar a bola em uma fração de segundo. Para isso, ele conta com a ajuda de câmeras 3D, que captam a imagem da bola em alta velocidade.

A tecnologia pode ser usada em montagem de veículos ou mesmo em dispositivos de segurança.

Jogo-da-velha

Outra aplicação desta coordenação entre as câmeras e a mão mecânica é para os robôs interativos, que podem brincar de jogo-da-velha com as pessoas.

Este é o caso de Roppie, um robô para serviços domésticos, formado por um braço mecânico leve e dez motores que controlam as juntas de seus ombros, cotovelos, pulsos e dedos.

Os dedos pegam uma peça e colocam no tabuleiro do jogo, o que leva o usuário do robô a colocar outra peça, e assim por diante, até que o jogo esteja completo.

Os criadores de Roppie dizem que o robô é capaz de servir chá, pegar os jornais, levantar peso e até mesmo conversar. O que, segundo os pesquisadores, pode ajudar em uma sociedade com cada vez mais idosos.

A feira internacional de robôs de Taiwan vai até sexta-feira e também mostra robôs que tocam piano, dançam e que fazem limpeza.