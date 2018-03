Feira em Barcelona apresenta novidades em telefonia celuar

Barcelona será palco nos próximos dias de uma feira considerada um dos maiores eventos de telefonia celular do mundo. Diferentemente do ano passado, quando o iPhone, da Apple, roubou as atenções, as novidades deste ano não são aparelhos, mas sistemas operacionais para os chamados celulares inteligentes. A expectativa fica por conta da gigante da internet Google, que deve lançar um protótipo do seu novo G-Phone, um sistema operacional para celulares de última geração. A Microsoft também está na disputa pelo mercado dos sistemas operacionais para celulares e tenta convencer os fabricantes de aparelhos a adotar o Windows. Só no ano passado, calcula-se que 1,3 milhão de celulares tenham sido vendidos em todo o mundo. Segundo analistas, a ofensiva da Google indica que a briga de foice pela liderança no mercado de internet pode ter encontrado na telefonia celular o seu novo campo de batalha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.