Feira mundial em Tóquio promete telas gigantes Os fabricantes japoneses de telas planas apresentam a partir de hoje seus últimos progressos numa feira internacional que promete, num futuro próximo, telas do tamanho de paredes e com imagem digital de alta definição. Na Feira Internacional da Tela Plana inaugurada em Tóquio (International FPD Expo 2006), os visitantes podem ver desde a maior tela de plasma do mundo até pequenos monitores que permitem ler textos no telefone celular com a nitidez de uma impressão de qualidade. Marcas como Sony, Panasonic, Sharp e Toshiba aproveitam a feira de três dias, considerada a maior do setor, para medir forças comparando tamanhos de tela. As imagens de um intenso jogo de futebol brasileiro servem para a Panasonic mostrar a definição e o colorido da anunciada como "a maior tela de plasma do mundo", com 103 polegadas. Com 261 centímetros de diagonal, a tela da Panasonic oferece resolução de 1920 x 1.080 pixels e, embora ainda seja um protótipo, estará no mercado no ano que vem, segundo um porta-voz da empresa. A Sony aproveitou a feira internacional para realçar sua variedade de televisões Bravia, com tela de cristal líquido, considerado o principal produto da empresa, pois, segundo os analistas, permitirá à companhia rever em alta seus resultados do ano fiscal de 2005, previstos para a próxima semana. Perspectivas Graças às vendas das Bravia, a Sony espera aumentar seu lucro por operações para o ano fiscal de 2005 entre 10 bilhões e 20 bilhões de ienes (US$ 85 milhões e US$ 170 milhões), segundo a imprensa econômica japonesa. No futuro mostrado pela Sharp, as lousas das escolas, das salas de reuniões, os cartazes de rua e os menus dos restaurantes serão substituídos por telas de 65 polegadas que, conectadas a um computador, permitirão a um desenhista de carros, por exemplo, simular um protótipo de veículo diante de um grande auditório. A casa do futuro prevista pelos fabricantes japoneses terá múltiplas telas, que diminuem de tamanho à medida que a pessoa se afasta do salão central, presidido por um monitor gigante. A International FPD Expo 2006 se enquadra na exposição Finetech Japan, que convoca cerca de 600 fabricantes e que na edição de 2005 atraiu 52 mil visitantes. Analistas do setor calculam que o mercado das telas planas para fins publicitários alcançará os 40 bilhões de ienes (US$ 339 milhões) em 2010.