Feira no Japão exibe robô 'que vai ao dentista'

A Exposição Internacional de Robôs de 2007, uma feira que tem como foco máquinas para a indústria, teve início nesta semana em Tóquio, no Japão. Entre as novidades está um robô que tem uma arcada dentária completa, pele e olhos e que pode ser usado por estudantes de odontologia. O robô tem também um sensor que faz com que ele 'grite' toda vez que o dentista chega muito perto de um nervo. No Japão, segundo um levantamento do banco Macquire, mais de 370 mil robôs estavam em uso na indústria em 2005, o que representava o equivalente a 32 robôs para cada 1 mil trabalhadores nas fábricas.