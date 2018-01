Feira reúne exposição sobre geoinformação em São Paulo

A cidade de São Paulo realiza, neste mês o GEOBrasil Summit - Feira e Congressos Internacionais de Geotecnologias. O evento receberá palestrantes e terá ainda uma feira de soluções em áreas como Automação Topográfica, Cartografia, GNSS (GPS, GLONASS e Galileo), Mapas da internet, Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações Geográficas (GIS) e Navegação, entre outros temas. O evento acontece de 17 a 20 de julho, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo e é promovido pela lcantara Machado Feiras Negócios e Reed Exhibitions A expectativa dos organizadores é de que o evento receba a visita de mais de 3 mil profissionais para conhecer as novidades das mais de 100 das principais marcas nacionais e internacionais. O mercado de geoinformação, cujo conceito ainda é pouco difundido para as empresas e a sociedade em geral, está muito mais presente na vida das pessoas do que se imagina e movimenta números bastante consideráveis. O mercado de navegadores GPS (Sistema de Posicionamento Global), por exemplo, já atrai grandes empresas dos setores automotivos e de eletrônico. Dados colhidos pela ResearchAndMarkets em 2005 indicavam que o segmento de GPS cresceria mais de 90% até 2008, chegando aos US$ 21,5 bilhões. Para a ABI Research, a expectativa, é que até o ano de 2011, a venda de dispositivos com GPS atinja a marca de 312 milhões. Atualmente estão ativos mais de 12 milhões destes, segundo a empresa.