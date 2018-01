Feira Siggraph mostra mundo do futuro

A feira de computação gráfica Siggraph, em San Diego, nos Estados Unidos, oferece, há 30 anos, uma visão do futuro. Entre as novidades deste ano estavam o Microsoft Surface, adaptado a uma mesa de bar e um livro de colorir falante. Outras invenções misturaram tecnologia e moda e criaram um mundo virtual no qual é possível caminhar. A feira mostra invenções que estão prontas para ir ao mercado, assim como novidades nem tão acessíveis. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.