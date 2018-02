Feirante preso pode ter matado 8 pessoas na Grande SP Um feirante de 22 anos foi preso sob suspeita de matar oito pessoas na Grande São Paulo. Ele foi localizado no Jardim Luciana, em Itaquaquecetuba, na tarde de ontem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito escolhia suas vítimas aleatoriamente. Nos últimos dois meses, foram registradas oito mortes na região. Após dois homicídios e uma tentativa neste final de semana, policiais civis, com o apoio da Guarda Civil e da Polícia Militar, iniciaram buscas no bairro. O suspeito dos crimes seria um homem que andava de bicicleta azul.