Devido à tempestade que se abateu sobre a economia americana em 2008, cujo impacto global já começou a ser sentido e deve se aprofundar em 2009, foi impossível visitar a CES (Consumer Electronics Show), que terminou ontem em Las Vegas, sem fazer a pergunta acima. Pergunta que também vale para a Macworld, a feira anual de produtos da Apple, que ocorreu no início da semana passada em San Francisco, à qual o Link também esteve presente. A resposta a tal pergunta é sim e não. Os argumentos nos sentidos positivo e negativo podem lidos abaixo. No caso da Macworld , que em anos anteriores teve como destaques inovações do porte do iPhone e do MacBook Air, os principais anúncios limitaram-se a upgrades de softwares e em novidades na venda de músicas pelo iTunes, a loja virtual da Apple, não disponível no Brasil. Já na CES, feira que abrange todos os equipamentos eletrônicos, softwares e acessórios voltados ao consumidor final, nos imensos pavilhões de exposição situados em plena região dos cassinos ninguém queria mostrar pessimismo. Isto era refletido nas novidades apresentadas, como a convergência das três telas (celular, PC e TV), aparelhos ainda melhores para conectar-se à web e invenções que trazem a terceira dimensão para o dia-a-dia (na foto da capa desta edição, vemos o público de uma transmissão ao vivo em 3D). "Há um clima sombrio, mas eu não apostaria na crise como o fato mais marcante da feira", disse ao Link Darren Huston, um dos vice-presidentes da Microsoft. Será? A resposta está nesta edição. Feirão da Crise? Sim "Vivemos a pior economia desde a Grande Depressão, mas devemos manter a perspectiva", disse Gary Shapiro, presidente da CEA (Consumer Electronics Association) na CES. Citou a inovação como o melhor remédio para superar a estagnação e lembrou que, em 1930, o rádio floresceu e ajudou a tirar os EUA da recessão. Segundo ele, a indústria de tecnologia tem sido o "farol brilhante" da economia americana e mundial nas últimas décadas e assim continuará sendo. Quem pesquisar e investir agora colherá frutos a médio prazo. E, como em toda crise há quem ganhe, apostou que o setor de tecnologia se beneficiará da falta de dinheiro dos americanos, que substituiriam viagens por diversão em casa: na TV, videogames, na web. Em 2009, o número de exibidores e participantes da CES caiu 10% em relação a 2008, mas ainda impressiona: 2.700 expositores e 130 mil visitantes de 140 países. Feirão da crise? Não Pela primeira vez na história recente, a Associação de Eletrônicos de Consumo (Consumer Electronics Association) prevê uma redução de 0,6% nas vendas em 2009. Parece pouco? Antes de fazer um julgamento apressado, é preciso levar em conta que, em 2008, cujos últimos meses já foram afetados pela crise, houve um crescimento de 5,4%. Em 2007, 7,4%. A freada é brusca e significará a perda de milhares de empregos e o fechamento de centenas de lojas. Em mais um sinal de que a venda de computadores está em rápido declínio, a Intel, maior fabricante mundial de chips, anunciou uma queda de 23% em seus ganhos no último trimestre de 2008 em comparação ao mesmo período de 2007. A boa notícia é que as lojas estão sendo obrigadas a baixar os preços e quem tiver dinheiro para gastar pode fazer bons negócios. E isso também já está acontecendo no Brasil.