Felipe Lima ganha mais um ouro na Copa do Mundo de Natação

Único brasileiro que tem corrido o circuito da Copa do Mundo de Natação, depois de ficar fora da equipe olímpica, Felipe Lima ganhou, nesta terça-feira, mais uma medalha de ouro. O atleta do Minas Tênis Clube venceu os 50m peito em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com o tempo de 26s02, o melhor dele na carreira.

A marca também é a segunda melhor do ano na prova em piscinas curtas, de 25 metros. Ele, entretanto, aparece bem atrás do sul-africano Cameron van der Burgh, que venceu as três primeiras etapas da Copa do Mundo, sempre com marcas na casa de 25 segundos. Em Berlim, ele fez 25s75.

Atual campeão mundial da prova em piscina curta, Felipe Lima deve disputar o Mundial de Windsor, no Canadá, em dezembro, apesar de não ter vencido o Troféu José Finkel, que foi seletiva para a competição. Na competição, voltou a perder para Felipe França.

Como ficou fora do Rio-2016 - França e João Luiz Gomes Jr foram os representantes do Brasil nos 100m peito -, Felipe Lima está correndo todo o circuito. Até aqui, ganhou sete medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e três de bronze. Ele também havia vencido os 50m peito em Pequim (China), com 26s10.

Ele, porém, passa longe da coleção de medalhas de Katinka Hosszu, que neste primeiro dos dois dias de provas em Dubai ganhou quatro de ouro: 50m costas, 200m livre, 200m medley e 800m livre, além da prata nos 100m borboleta - perdeu para Jeanette Ottesen, da Dinamarca. Vladimir Morozov venceu nos 100m livre e nos 100m medley.