O companheiro de Massa na equipe Williams, Valtteri Bottas, ficou na segunda posição com 1min08s846, com o líder do Mundial de pilotos, Nico Rosberg, em terceiro.

O britânico Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Rosberg na Mercedes, sairá apenas na nona posição, depois de rodar.

(Reportagem de Alan Baldwin)

(denis.serio@gmail.com)