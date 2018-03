Feriado termina com ao menos quatro mortos no litoral de SP

Quatro homens morreram durante o feriado da Semana Santa em praias do litoral do Estado de São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Guarujá. Outras três pessoas, também homens, continuam desaparecidas.

Os bombeiros registraram quatro desaparecimentos durante o feriado prolongado. Deste número, porém, apenas três teriam ocorrido no mar. O quarto caso, o de uma criança que também é procurada, não houve testemunhas de que realmente tenha acontecido nas águas.

De acordo com os bombeiros, uma das vítimas fatais foi encontrada na manhã desta segunda-feira, 13, próximo à Ilha Anchieta, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Outros dois homens foram encontrados no sábado, São Vicente e Itanhaém, e o terceiro, em Ubatuba, na sexta.

Os bombeiros retomaram as buscas aos desaparecidos nesta manhã. Uma delas, em Ubatuba, outra em São Vicente, e a terceira em Santos.