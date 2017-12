Feriado teve quatro mortes no sistema Castelo/Raposo Quatro pessoas morreram durante o feriado prolongado de dia da Independência no sistema Castelo Branco/Raposo Tavares, segundo boletim divulgado hoje pela concessionária Viaoeste. Aproximadamente 430 mil veículos circularam pelas rodovias do Sistema Castelo/Raposo, o que representa um volume de tráfego 7% maior do que o previsto pela concessionária. A operação especial começou na sexta-feira e foi encerrada ontem. Durante os quatro dias de operação especial, foram registrados 53 acidentes, resultando em 37 feridos e quatro mortes. A ViaOeste efetuou 2.157 atendimentos em suas rodovias, envolvendo a frota de inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados e ambulâncias. O horário de maior pico ocorreu ontem, entre às 15h e 16h, com a passagem de aproximadamente 4 mil veículos pela rodovia Castelo Branco.