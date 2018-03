Ferido em desabamento disse que obras tinha problemas Um dos feridos no desabamento do prédio em construção na zona leste de São Paulo, o eletricista Silvio Rogério Rodrigues, de 28 anos, disse a parentes que havia algo errado na obra, segundo seu irmão de criação, o segurança Josinaldo dos Santos, 24 anos. "Ele costumava comentar que a laje estava mal feita", disse Santos. Rodrigues estava trabalhando no local havia 15 dias. Ele está internado no Hospital Santa Marcelina, na zona leste da capital.