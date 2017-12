Fernão Dias tem lentidão entre São Paulo e Atibaia A Rodovia Fernão Dias, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, apresenta lentidão no começo da tarde desta Sexta-feira Santa. Conforme o mais recente boletim divulgado pela concessionária Autopista Fernão Dias, o motorista enfrenta morosidade na pista norte, no sentido da capital mineira, do quilômetro 72 ao 29, entre a cidade de São Paulo e Atibaia (SP), em virtude do tráfego intenso. Na pista sul (sentido capital paulista), segundo a empresa, o fluxo de veículos segue sem restrições.