Fernão Dias tem lentidão, mas trânsito é tranquilo nas demais rodovias

A pior situação era a da Rodovia Fernão Dias, onde havia lentidão na pista sentido São Paulo, do km 20 ao km 49, nas regiões de Bragança Paulista e Atibaia (SP), e do km 53 ao km 59, na região de Mairiporã (SP), devido ao tráfego intenso de veículos. Na pista sentido Belo Horizonte, os motoristas não encontravam lentidão.

Já o retorno da praia e do interior estavam mais tranquilos nesse horário. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, havia tráfego lento na subida, do Km 70 ao Km 65. E na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, também na subida, havia congestionamento do km 292 ao km 289. Segundo a concessionária Ecovias, o tempo estimado para ida de Santos a São Paulo por volta das 15h era de 38 minutos, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes.

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, o trânsito estava lento na região de Pindamonhangaba (SP), do km 85 ao km 87, no sentido da capital paulista, devido ao excesso de veículos. Em todos os demais trechos na Dutra, o tráfego estava normal.

No Sistema Bandeirantes-Anhanguera, que liga a capital ao interior paulista, o trânsito também estava normal. A concessionária CCR lembra que o trânsito está proibido para caminhões na Rodovia dos Bandeirantes, entre os km 48 ao km 23, no sentido São Paulo. Por isso, os caminhões devem utilizar a Anhanguera.

A Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Estado do Paraná, tinha tráfego lento do km 356 ao km 350 (Serra do Cafezal), no sentido da capital paulista.