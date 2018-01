Ferramenta da Microsoft identifica micros zumbis Um relatório de segurança divulgado ontem pela Microsoft mostra que mais de 62% dos computadores, que foram rastreados com uma ferramenta de remoção de vírus da empresa, estavam infectados com algum tipo de arquivo hostil como cavalos-de-tróia (trojan horses) que permitiam o controle remoto da máquina. O levantamento aponta que as máquinas de muitos usuários eram ´PCs zumbis´ sem que eles soubessem disso. Quando uma maquina é infectada por este tipo de arquivo, um hacker pode usá-la remotamente para realizar ataques. Um dos tipos mais comuns é o denial-of-service (ou negação de serviço). Ele ocorre da seguinte forma: o hacker seqüestra centenas ou até milhares de máquinas; quando um número significativo destes micros está online, o hacker ordena a todos que acessem um determinado site na internet; a ´carga´ coordenada de visitas num mesmo instante supera o limite de acessos simultâneos que o site é capaz de suportar; como conseqüência, o serviço do site pode apresentar falhas e até mesmo cair completamente. Esse tipo de ataque chega ao ponto de hackers montarem verdadeiros esquemas de ´extorsão online´, em que ameaçam derrubar um site conhecido caso não recebam somas em dinheiro. Um caso recente e notório foi o do site milliondolarhomepage, em que o jovem Alex Tew vendia um milhão de pixels para anúncios. Em seu auge, o site foi amplamente noticiado pela imprensa mundial. Mas, em janeiro deste ano, a página foi atacada e Tew recebeu e-mails com ameaças de que a página seria novamente derrubada por invasores caso não concordasse em pagar US$ 5 mil ao hacker. Levantamento O levantamento feito pela Microsoft se refere a máquinas que foram limpas de arquivos hostis entre janeiro de 2005 e março de 2006. Softwares de acesso remoto foram encontrados em cerca de 3,5 milhões de PCs em todo o mundo. Estas ferramentas também são usadas para instalar programas espiões que roubam informações dos usuários. A ferramenta de remoção de vírus e outros arquivos hostis da Microsoft é gratuita e foi divulgada no início do ano passado. Desde que estreou na internet, ela já foi usada 2,7 bilhões de vezes em pelo menos 270 milhões de computadores, segundo dados da empresa. Mas a ferramenta tem limitações, já que ela não remove spywares.