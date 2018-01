Ferramenta de dieta do Twitter atrai milhares de usuários

A internet parece ser a nova ferramenta da moda na luta contra o excesso de peso, com mais de oito mil pessoas usando o site Tweet What You Eat (Tweet o que você come, em tradução livre).

O aplicativo, que pertence ao site de mensagens instantâneas Twitter, é um diário alimentar online, onde os usuários podem registrar os alimentos e as calorias que comem.

A ferramenta foi criada pelo programador Alex Ressi.

"Eu já tive pessoas escrevendo e dividindo histórias de perdas de peso de 10 kg, 20 kg", disse Ressi em sua página no Twitter.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O aplicativo também tem um banco de dados de calorias, que é atualizado sempre pelos usuários, e um fórum onde os internautas trocam dicas e experiências.

Além disso, os usuários podem fazer uma lista dos alimentos que não devem comer e deixar que o site conte quantas vezes caiu em tentação.

A ferramenta já está fazendo sucesso com celebridades britânicas, como o ator Stephen Fry, ávido usuário do site Twitter, e também com os brasileiros.

Na página de abertura do Tweet What You Eat, onde aparecem as entradas mais recentes, era possível ler "um copo de toddy com pouco menos de meio pão" e "pão com requeijão e copo de leite" pouco depois da hora do café da manhã no Brasil. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.