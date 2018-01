Ferramenta do Google pode indicar vencedor do Big Brother

O Google Insights for Search, que registra e indica as tendências de busca no sistema, já é capaz de indicar um vencedor. Se depender do nome mais buscado pelos internautas, Priscila levará o 1 milhão de reais.

De acordo com a ferramenta, dados das últimas semanas dão conta que a BBB lidera as pesquisas e vem crescendo desde o último dia 26 de março na preferência dos internautas, superando Max e Francine em praticamente todos os estados do País.

Em 2008, o mesmo recurso previu com eficácia quem seria o vencedor do Big Brother Brasil: o músico Rafinha.