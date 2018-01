Ferramentas de segurança podem ser usadas via Web A Ahnlab, de origem coreana é uma empresa que acaba de começar a atuar no mercado brasileiro, por conta de uma parceria com a Net2K. Sua oferta, a suíte My V3, trará antivírus, monitoramento em tempo real, firewall e anti-spyware. Só que o usuário não precisará instalar nada: as ferramentas serão usadas remotamente pela Web. A empresa acredita que vai conquistar usuários móveis, que não usam o mesmo PC todo o tempo e que querem a proteção com a vantagem adicional de não ocupar espaço em disco. No My V3, todo o processo de detecção e de remoção das ameaças será feito à distância. "O My V3 é um verdadeiro centro de cura e já é referência absoluta em segurança digital nos países asiáticos", afirma Roberto Messias, gerente de marketing da Net2K. Outra vantagem da ferramenta é que por ser usada remotamente, ela está sempre atualizada contra os mais recentes vírus e ameaças. O assinante pode usar o My V3 para "limpar" o computador de um cybercafé ou de um hotel antes de mandar seus e-mails, evitando assim o risco de contaminar involuntariamente os equipamentos da sua empresa ou de seus amigos. Para usar as ferramentas, o usuário precisará contratar por meio de uma anuidade de R$ 59,90. O My V3 pode ser testado gratuitamente durante um mês, a partir de um cadastro de usuário.