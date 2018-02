Ferrari e Red Bull rompem com associação das equipes

A Fota foi criada para que as equipes negociassem unidas com o dirigente comercial Bernie Ecclestone e com a FIA, mas agora ela representa apenas nove das doze escuderias.

A precária Hispania (HRT) já havia deixado o grupo em janeiro, alegando que não via mais sentido na sua filiação - embora, na versão da Fota, o rompimento se deveu à falta de pagamento das mensalidades.

Em nota divulgada no seu site, a Ferrari disse ter informado o presidente da Fota, Martin Whitmarsh, sobre a desfiliação. A decisão "foi tomada relutantemente, após analisar a atual situação e o impasse quando se tratou do debate sobre algumas questões que estavam no centro das razões pelas quais a associação foi formada," disse a nota.

(Reportagem da Alan Baldwin)