Ferrari se anima com recuperação de Massa

Mas Domenicali não comentou relatos da mídia italiana dizendo que a recuperação do brasileiro vai tão bem que ele pode estar de volta no GP de Monza, na Itália, no dia 13 de setembro.

"Felipe está em ótima forma e sua recuperação vai muito bem", disse Domenicali ao site da escuderia (www.ferrari.com) depois de visitar o piloto de 28 anos, no Brasil.

"Estou muito feliz com o estado de Felipe. Os exames médicos realizados nas duas últimas semanas continuam a nos animar. Agora é importante ser paciente e dar um passo de cada vez, sem pressa", acrescentou.

Massa, vice-campeão no ano passado, passou vários dias em coma induzido e respirando por aparelhos após ser atingido acima do olho esquerdo por uma mola da Brawn de Rubens Barrichello, durante os treinos classificatórios da prova húngara.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O piloto de testes Luca Badoer vai substituir o brasileiro, já que o heptacampeão Michael Schumacher cancelou seus planos de um retorno temporário à Fórmula 1 por causa de uma contusão no pescoço.

(Reportagem de Paul Virgo)