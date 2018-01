Festa convocada na internet ´destrói casa´ na Grã-Bretanha Uma festa que teria sido organizada pelo site de relacionamentos MySpace com cerca de 200 adolescentes provocou prejuízos de mais de R$ 80 mil na casa de uma família britânica. A polícia afirma que uma adolescente do condado de Durham, no nordeste da Inglaterra, usou o site na internet para convocar os amigos para a festa, aproveitando a ausência dos pais na última segunda-feira, feriado na Grã-Bretanha. A mãe da menina de 17 anos classificou a festa de "estupro de casa" e considerou os convidados "piores do que animais". Durante a festa, alguém urinou em um vestido de noiva e foram roubadas jóias da família, na casa na cidade de Houghton-le-Spring. No auge das festividades, alguns convidados se penduraram em fios de lustres da casa, apagaram cigarros sobre o carpete e vomitaram por toda a casa. Para evitar a intervenção dos vizinhos, a porta dos fundos da casa foi bloqueada. Surpresa Quando os pais da moça voltaram de viagem na terça-feira, encontraram a casa avaliada em quase R$ 915 mil reais em petição de miséria. Os pais apresentaram queixas criminais na delegacia local. "Eu disse à minha filha que não queria pessoas ou bebidas na casa, enquanto estivesse fora. Estou furiosa", disse a mãe de 48 anos, que pediu para não ser identificada. "É pior que um roubo. Não consigo acreditar." Ela disse que a filha, que negou ter anunciado a festa no MySpace, está na casa de amigos para "esperar a poeira baixar". A menina disse que esperava 30 ou 40 pessoas e que ficou surpresa ao ver 200 aparecerem. Para o pai da jovem, a experiência também foi "traumática". "A casa foi totalmente depredada. Torço para ninguém passar pelo que eu e minha mulher estamos passando nos últimos dias." A polícia local disse que abriu um inquérito sobre o caso e vai tentar interrogar o maior número possível de convidados e "bicões" da festa.