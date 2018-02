Festa do Divino tem encontro de canoas em Tietê-SP O encontro das canoas e batelões no Rio Tietê, tradição que se repete há 173 anos, deve atrair milhares de turistas à cidade de Tietê (SP), no sábado (31), véspera do Ano Novo. O evento faz parte da Festa do Divino, uma das principais manifestações folclórico-religiosas do interior paulista. Dois grupos, cada um com 60 festeiros vestindo calças e camisas brancas, cintos vermelhos e gorros azuis, vão sair em procissão da igreja matriz da Santíssima Trindade empunhando bandeiras e remos, e seguem na direção do rio.