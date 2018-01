Festivais+internet: receita que deu certo Enquanto roqueiros independentes rodam o País em festivais, artistas de outros estilos musicais que surgem na internet ainda procuram um lugar para tocar. "A grande maioria dos festivais no Brasil é voltada para o rock", diz o presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafim), Fabrício Nobre. "Cada vez aumenta mais o número de eventos como esses." O ABC Pro HC, em São Paulo, e o Rio Rock Tour, no Rio de Janeiro, por exemplo, reúnem um público de mais de 6 mil pessoas a cada edição. "Convocamos bandas de rock consolidadas e outras que estão despontando. Temos um público fiel que comparece sempre e já conhece as bandas e as músicas pela web", conta o organizador do Rio Rock Tour, Rafael Brahma. Além de festivais menores espalhados pelo Brasil, as bandas de rock também contam com um circuito de casas de show específicas. "A galera das bandas se junta sempre para tocar em locais, em São Paulo, como Hangar 110, Clash Club, Consulado Music... Todo final de semana a gente tem algum show", diz a vocalista da Fake Number, Elektra, de 18 anos. Quanto aos artistas de outros estilos... "Consigo me sustentar mais ou menos. Os festivais de reggae não se abrem para os artistas da internet", reclama Jimmy Luv, de 37 anos (www.myspace.com/jimmyluv7 ). Ele tem 1,3 mil membros em sua comunidade do Orkut e é um dos artistas mais bem colocados no MySpace. "Faço cerca de cinco shows por mês em festas de reggae. Ganho mais ou menos." Para o vocalista do Vanguart, Hélio Flanders, de 23 anos, São Paulo tem uma boa estrutura para quem quer se apresentar: "Tem o Teatro do Sesi, as unidades do Sesc, o Teatro do Ibirapuera... Mas, para quem quer fazer show no resto do Brasil, não é assim." O rap também não é dos mais beneficiados pela divulgação na internet. Segundo o rapper Parteum (www.parteum.com), de 33 anos, não há uma cena forte de rap surgindo pelas novas ferramentas de divulgação na internet. "Não existe mais um movimento do rap. Isso foi diluído. Para mim, a internet não abriu nenhuma porta para fazer shows. Não senti isso." Para os DJs, por outro lado, parece que a coisa vai bem, obrigado. Pelo menos é o que diz o DJ Zé Gonzales, de 39 anos. Ele está há três anos no MySpace e diz que recebe muitos convites para tocar. "Faço diversos estilos de discotecagem. E viajo de cima para baixo há anos. Fico entre Brasil e Estados Unidos. E toda semana vou para Florianópolis", diz. "O DJ está em uma fase ótima. Está sendo muito requisitado. Supre a presença de uma banda de porte médio em uma festa e custa mais barato