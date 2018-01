Festival de linguagem eletrônica reúne 200 artistas Começa hoje, em São Paulo, mais uma edição do File - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que até setembro vai contar com uma mostra na Galeria de Arte do Sesi, no prédio da Fiesp, performances e palestras em torno da arte tecnológica e novas mídias. A programação ainda ocupará o Teatro Popular do Sesi e o mezanino do Centro Cultural da Fiesp. Ao todo, participam da 7ª edição do evento 200 artistas (entre grupos e criadores individuais), de mais de 30 países. As criações incluem trabalhos feitos nas áreas de web art, animação interativa, games, poesia digital, robótica, música e instalações eletrônicas, entre outras. O grande destaque do File são as obras do artista espanhol Marcel.lí Antúnez Roca, fundador do grupo catalão La Fura del Báus e conhecido por suas performances e instalações com robôs. Na abertura do 7º File ele apresentará a performance Epizoo, em que o corpo do artista é manipulado por uma máquina - o trabalho será reapresentado na quarta-feira, para o público. O festival também dedicará uma retrospectiva do artista multimídia holandês Han Hoogerbrugge, nascido em 1963, além de salas especiais focadas em seções como games, poesia e cinema. Serviço File 2006 Festival Internacional de Linguagem Eletrônica Centro Cultural Fiesp Avenida Paulista, 1313 Fone: 3146-7405 3.ª a sáb., 10 h às 20 h (dom. até 19 h) Grátis. Até 18/8